Beşiktaşlı milli futbolcular mercek altında

Ljajic, Vida, Boyd, Dorukhan ve Güven'in analizleri rapor halinde teknik direktör Abdullah Avcı'ya verilirken, bu oyuncular döndükten sonra da raporlara göre idman programı hazırlanacak.

DİABY'YE TAKTİK DESTEK

Gazişehir maçı öncesi Beşiktaş'ta teknik heyet özellikle yeni transferler üzerinde durdu. Transferin son günü takıma katılan Diaby'nin de fiziksel durumunun iyi olduğu ancak taktik anlayış olarak takımın gerisinde olduğu öğrenildi. Malili ile özel ilgilenen teknik heyet, Burak dönene kadar Güven ve Diaby rotasyonuyla oynamayı planlıyor.

(Sabah)