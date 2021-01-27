Fenerbahçe 'nin Mesut Özil'le sözleşme imzalamasına az bir süre kala sarı lacivertlilerin eski yıldızlarından birisi olan Roberto Carlos, sosyal medyadan "Türk bayrağını Şampiyonlar Ligi'nde taşıyacak olman milyonlarca Fenerbahçeliyi Mesut edecek." ifadelerini paylaştı.

Bu paylaşımın altına sarı lacivertlilerin Senegalli futbolcusu Papiss Cisse "Biz geliyoruz Şampiyonlar Ligi" ifadeleriyle bir yanıt verdi.

MENSAH'IN CEVABI OLAY OLDU

Papis Cisse'nin bu cevabının altına ise Beşiktaş 'ın Gineli futbolcusu Bernard Mensah flaş bir cevap verdi. Mensah, "Fenerbahçe'ye 13 yıldır gelen her oyuncu aynı şeyi söylüyor ama sonu hep hüsran dostum" ifadeleriyle verdiği cevap ise sosyal medyada adeta olay oldu.