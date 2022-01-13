Beşiktaşlı Larin rekor transfer teklifini reddetti

Beşiktaş ile henüz sözleşmesini uzatmayan Cyle Larin için transfer döneminin sonuna gelirken Suudi Arabistan takımı Al-Nassr'dan çok ciddi bir teklif geldi.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Nassr, Beşiktaş'ın golcüsü Cyle Larin'e 5 milyon euro net maaş teklif etti, ancak teklif Kanadalı forvet tarafından geri çevrildi.

Cyle Larin'e talep artıyor

Öte yandan, Al-Nassr dışında İngiliz ekibi Brighton, Southampton, West Ham United ve Everton, 26 yaşındaki golcü oyuncuyla yakından ilgileniyor. Bu sezon Beşiktaş ile 22 maça çıkan Larin, 7 gol ve 1 asist kaydetti. (Ajansspor)