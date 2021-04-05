Beşiktaş 'ın golcü futbolcusu Cyle Larin'in İngiltere Premier Lig'de talipleri artıyor.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre İngiltere'nin köklü kulüplerinde West Ham United, Kanadalı futbolcuyu sezon sonu kadrosuna katmayı planlıyor. Londra temsilcisinin, Everton'ın da talip olduğu Larin için transferi bir an önce bitirmek istediği öğrenildi.

Bu sezon Beşiktaş'ta göz dolduran bir performans sergileyen Cyle Larin, lig, kupa ve Avrupa maçları olmak üzere toplam 35 maçta 18 gole imza attı ve 4 asist yaptı.











