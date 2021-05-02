Beşiktaşlı Larin Hatayspor karşısında gol şov yaptı!

Şampiyonluk yolunda oldukça zorlu geçmesi beklenen Hatay sınavı Kara Kartal için beklediğinden kolay oldu... Golcüleri Aboubakar ve Cenk Tosun'un yokluğunda mücadeleye müthiş başlayan Siyah-Beyazlılar henüz 2. dakikada Akintola'nın kendi kalesine attığı golle maça girdi. Ardından rüzgârı arkasına alan Beşiktaş adeta gol oldu yağdı, takımı da Cyle Larin sırtladı!

19'u ligde...

11'de Atiba, 14'te de Ljajic'in asistlerinde golü yapan Kanadalı yıldız, 55'teki sayısıyla hat-tricke imza atarken, 65'te de 4. kez sahneye çıkarak şov yaptı. Beşiktaş'ta adeta kendisini bulan 26 yaşındaki oyuncu kariyer rekorunu da kırdı. 2015'te MLS'de Orlando City forması giyerken 19 gol kaydeden tecrübeli forvet bu sezon 19'u ligde olmak üzere toplamda 23 kez ağları sarsarak kariyer zirvesine çıktı.

'Şampiyon olacağız'

4 golle gecenin kahramanı olan Larin maçın ardından çok özel bir gece yaşadığını söyledi. Kanadalı futbolcu, "Gollerim için mutluyum. Her zamanki gibi birlikte savaştık. Birlikte mücadele ettik. Böyle devam edeceğiz. Şampiyonluğa yürüyoruz. Çok yakınız. Şampiyon olacağız. Bu da benim hayatımda çok önemli bir an olacak. Beşiktaş'ta bu arkadaşlarla oynamanın değeri paha biçilmez" dedi.

Tarihe adını yazdırdı

26 yaşındaki futbolcu uzun yıllar unutulmayacak performansıyla tarihe de geçti. 17. haftada Rize karşısında 4 gol atarak Beşiktaş tarihinde bir maçta en çok gol atan isim olan Larin şimdi de bir başka rekora imza attı. Kanadalı futbolcu, lig tarihinde bir sezonda 2 maçta en az 4'er gol atan ilk yabancı oldu. Hatırlanacağı üzere bu rekoru kıran yerli isimler de 1992-93'te Ankaragücü forması giyen Levent Kurt ile 1993-94'te Fenerbahçe'de görev yapan Bülent Uygun'du.

Hatay'ın golcüleri sustu

Ligin skorer hücum hatlarından birine sahip olan Hatay, dün akşam savunmaya çare bulamadı ancak rakip kalede de etkili olamadı. Bu sezon tam 59 gole direkt etki eden Boupendza, Diouf ve Akintola üçlüsü rakip kale önünde topla buluşmakta zorlandı, Siyah-Beyazlı savunmacılar arasında adeta kayboldu.



