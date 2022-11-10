20 Kasım-18 Aralık tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası için milli takımlar kadrolarını açıklamaya başladı. Organizasyona Afrika'dan katılacak olan Kamerun da aday kadrosunu duyurdu.

Kamerun'un 26 kişilik kadrosunda Türkiye'den sadece Beşiktaş 'lı Georges-Kevin N'Koudou yer aldı. Daha önce Kamerun Milli Takım formasını 1 kez terleten tecrübeli oyuncu da mutluluğun ardından ilk duygularını paylaştı. 27 yaşındaki futbolcu, "Bir çocuğun rüyası. Katar'daki Dünya Kupası'nda oynama şansı elde ettiğim için çok gururlu ve minnettarım. Destekleriniz için teşekkür ederim. Şimdi birlikte tarih yazalım" ifadelerini kullandı.

N'Koudou bu sezon 12 maçta 4 kez rakip fileleri sarstı.

İşte Kamerun Milli Takımı'nın, Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda mücadele edeceği kadrosu: