Beşiktaş ’a sezon başında katılan Salih Uçan ve Kenan Karaman, ortaya koydukları performanslarla beklentilerin altında kaldı. Yönetimin yollarını ayırmak istemesine rağmen 2 oyuncu, takımda kalmak istiyor. Kenan’a Giresun, Salih’e de Alanya talip.