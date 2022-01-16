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Beşiktaşlı Kenan ve Salih'e talip var!

Beşiktaş’a sezon başında katılan Salih Uçan ve Kenan Karaman, ortaya koydukları performanslarla beklentilerin altında kaldı. Yönetimin yollarını ayırmak istemesine rağmen 2 oyuncu, takımda kalmak istiyor. Kenan’a Giresun, Salih’e de Alanya talip.

16 Ocak 2022, Pazar 10:26 Son Güncelleme:
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Beşiktaşlı Kenan ve Salih'e talip var!

Beşiktaş ’a sezon başında katılan Salih Uçan ve Kenan Karaman, ortaya koydukları performanslarla beklentilerin altında kaldı. Yönetimin yollarını ayırmak istemesine rağmen 2 oyuncu, takımda kalmak istiyor. Kenan’a Giresun, Salih’e de Alanya talip.

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