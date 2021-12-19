Süper Lig’in 17. haftasında Fenerbahçe ’ye konuk olan Beşiktaş , karşılaşmada 2 kez geriye düşmesine karşın, Brezilyalı futbolcusu Josef’in attığı 2 golle sahadan 1 puanla ayrılmayı başardı. Eski takımı Fenerbahçe’ye karşı fileleri 2 kez havalandıran ve bu sezonki gol sayısını 3’e çıkaran Josef de Souza, Süper Lig kariyerinde ilk kez bir maçta rakip kaleye 2 gol birden bırakmış oldu.

Futbol kariyerinde yalnızca 1 maçta 2 gol atmayı başaran Josef, 2013-2014 sezonunda Sao Paulo forması giyerken, Botafogo ağlarını 2 kez havalandırmıştı. Geçtiğimiz sezon siyah-beyazlı kulübün şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Brezilyalı oyuncu, Galatasaray ve Başakşehir karşısında attığı gollerle sezonu 2 golle tamamlamıştı. Josef, bu sezon ise Fenerbahçe maçında 3. golüne ulaşmayı başardı.

Maçın ardından konuşan 32 yaşındaki orta saha şu ifadeleri kullandı:

"Ben bugün çok şükrediyorum. İyi bir oyuncu olduğum ve bu maçı oynadığım için şükrediyorum. Kazanabilirdik iyi oynadık ama 1 puanla ayrıldık. Kesinlikle 3 puan ayrılabilirdik. İki golüm de güzeldi. Bu gollerle puanı aldığımız için mutluyum. Takım arkadaşlarımı da tebrik ediyorum, oyunları için."

İSTANBUL (İHA)