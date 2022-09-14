2015-2018 yılları arasında Fenerbahçe 'de forma giyen ardından 12 milyon Euro bedelle Al Ahli'ye giden Josef de Souza 2020'de Türkiye'ye Beşiktaş formasıyla dönmüştü. Bu süreçte Siyah-Beyazlı camianın sevgisini kazanan Brezilyalı futbolcu, Süper Lig 'de geçtiğimiz hafta oynanan MKE Ankaragücü maçında gündeme gelmişti.

İtiraz reddedilmişti

Sambacı, mücadelenin son düdüğüyle birlikte sahaya giren ve takım arkadaşlarına saldıran Sarı-Lacivertli taraftarı olay yerinden uzaklaştırmış ve maçın hakemi Mete Kalkavan tarafından kırmızı kart görmüştü. Bunun üzerine 1 maç ceza alan ve Tahkim Kurulu tarafından ceza itirazı reddedilen 33 yaşındaki ön libero hafta içinde basın toplantısı düzenlemiş ve kendisini güvende hissetmediği için gelecek sezon Süper Lig'de kalmayı düşünmediğini açıklamıştı.

Yıldız oyuncu düzenlediği basın toplantısında gözyaşlarına hakim olamamıştı...

'Tanrı'ya her gün şükrediyorum'

Tecrübeli oyuncu bugün de sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yaptı ve imza yıldönümünü kutladı. Josef mesajında şu ifadeleri kullandı: "Bugün Türkiye’ye dönmemin üzerinden tam iki yıl geçti. Beni bu karara yönlendirdiği için Tanrı’ya her gün şükrediyorum. En iyi seçimi yaptığımdan hiç şüphem yok."

Cezasını tamamladı

Yıldız oyuncunun bu paylaşımına kısa sürede yoğun ilgi geldi. Son oynanan ve 1-0 kaybedilen Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyen ve cezasını tamamlayan Sambacı cumartesi günü oynanacak İstanbulspor karşılaşmasında teknik direktör Valerien Ismael'in şans vermesi durumunda görev yapabilecek.

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