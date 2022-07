Beşiktaşlı Jackson Muleka hayalini açıkladı 'Barcelona'...

Süper Lig’de geçen sezonun ikinci yarısını kiralık olarak geçirdiği Kasımpaşa’da 14 maçta 12 gol atarak kalitesini gösteren Jackson Muleka’yı Kara Kartal kapmıştı. Belçika ekibi Standart Liege’den 3.5 milyon Euro karşılığında takıma kazandırılan 22 yaşındaki forvet, Siyah-Beyazlılar’ın yeni sezon için çalışmalarını sürdürdüğü İspanya kampında FANATİK’e özel açıklamalarda bulundu. İlk olarak transfer süreciyle ilgili konuşan Demokratik Kongolu futbolcu, “ Transfer sürecim oldukça zordu. Uzun görüşmeler neticesinde forma giymek istediğim Beşiktaş ’a geldim. Bu kulüpte benden neler beklendiğini çok iyi biliyorum. Hocamız Valerien Ismael ile gelmeden uzun uzun konuştum. Oyun sistemi ve kulüp yapısı ile ilgili bana bilgiler verdi. Ardından hemen transfer oldum. Kasımpaşa ve bazı büyük takımların bana ilgisini biliyordum. Tercihimi Beşiktaş’tan yana kullandım” dedi.

Beşiktaş'ın yeni transferi Muleka İspanya kampında arkadaşımız Saycan Sayım'ın sorularına samimi cevaplar verdi.

‘9 numarada rahat hissediyorum’

Beşiktaş’ı seçme nedenleri ve planlarıyla ilgili de konuşan Muleka, “Bu büyük kulübün uzun vadeli projesinin bir parcası olmayı çok istedim. Ailem ile birlikte ortak karar verdim. Son aşamada Ceyhun Kazancı Bey ile konuşmam kararımı hızlandırdı. Beşiktaş gibi büyük bir takıma geldiğim için heyecan ve mutluluk içindeyim. Futbol hayatımın en unutulmayacak anısı oldu bu süreç. Kendimi en rahat 9 numara mevkiinde hissettiğimi söylemeliyim. Hücum oyuncusu olarak görevim asist yapmak ve gol atmak. Benden beklenen görevi hücum bölgesinde yerine getirmek için hazırım. Bireysel başarıdan çok takımımın kazanmasına etki etmek istiyorum. Aynı bölgede Weghorst ve Cenk Tosun ile rekabet halinde olacağım. Tabii ki bu durum takıma çok olumlu yansır. Her futbolcu sahada olmak ister. Yedek kalsam da kesinlikle üzülmem. Daha da hırslanıp formayı kazanmak için savaşırım. Hangimize görev verilirse sahaya en üst performansımızı yansıtacağız” yorumunu yaptı.

‘Ismael’in sistemi bana uygun’

“Teknik direktör Valerien Ismael çok iyi bir karakter ve inanılmaz başarılı bir hoca. Biz futbolculara samimiyetini hissettiriyor. Böylesine bir hoca ile çalıştığımız için gerçekten şanslıyız. Oyun sistemi bana çok uygun. Zaman zaman antrenmanlarda farklı hücum kombinasyonları deniyoruz. Bu sistem ile başarılı olacağımıza çok inanıyorum. Hocam beni hücum hattının hangi bölgesinde değerlendirmek isterse orada elimden geleni yapacağım. Kampta oldukça yoğun bir şekilde çalışarak devam ediyoruz. Sezona tam anlamıyla hazır girmek için çok çalışıyoruz. Bu çalışmaların karşılığını alacağız.”

‘Başarıdan çok eminim’

“Takıma çok hızlı adapte oldum. Hiç yabancılık çekmedim. Aile dediğimiz atmosferi yakaladım. İçinde bulunduğumuz hava mükemmel. Büyük takımda olduğunuzu hemen fark ediyorsunuz. Yapı ve karakterim gereği ile her arkadaşıma yakınım. Ama tabi ki Fransızca konuşan arkadaşlarımla daha iyi iletişim kuruyorum. İstatistik ve kariyer rekorlarından çok ben her maç elimden geleni yapmaya çalışacağım. Takımım için yüzde yüzümü verirsem gol ve asistler gelecektir. Belirli bir gol hedefim yok. Ama başarılı olacağımdan çok eminim.”

Artık goller Ersin’e değil’

“Beşiktaş’a karşı forma giydiğim gün bu takımda oynamayı hayal etmiştim. Atmosfer gerçekten beni çok etkilemişti. İlk sahaya çıktığım an, ‘Keşke Beşiktaş’ın futbolcusu olsam’ diye düşünmüştüm. Bu tür statlarda oynamak her futbolcunun hoşuna gider. O maçta Ersin ile maç gereği küçük bir gerginlik yaşamıştık. Tabii her maçta olabilecek bir durum. Sahada oldu ve orada kaldı. Buraya geldiğimde Ersin ile konuşup tokalaştık. Artık gollerimi Ersin’e değil başarısı için atacağım.”

"Arda Güler ve Akman kardeşler"

“Türk Futbolu genel olarak fiziksel ve teknik açıdan zor bir lig. Hiçbir maç kolay olmuyor. Büyük takımlara karşı zorluk çıkartabiliyorlar. Geçen sezon Trabzonspor şampiyon oldu. Konyaspor yine aynı şekilde çok başarılı bir sezon geçirip ligi üst sıralarda bitirmişti. Bu sene de bu tür sürprizler olabilir. Süper Lig’de oldukça kaliteli genç yetenekler var. Arda Güler, İsmail Yüksek, Ersin, Emirhan, Akman kardeşler... Bu futbolcular hem lig hem de milli takımlar için önemli bir şans. Daha çok çalışmaları lazım. Dünya üzerinden Mbappe örneğini verebiliriz. Çok genç yaşta inanılmaz başarılara imza atıp en üst seviyede kaldı. Aynı şekilde Messi ve Ronaldo da 17’li yaşlarda kalitelerini kanıtlamışlardı. Bu anlamda süreklilik ve çok çalışmak genç futbolcular için kilit nokta.”

'Hayalim Barcelona'

“Demokratik Kongo vatandaşıyım. Ülkemde bazı futbolcular Belçika vatandaşlığına geçmeyi tercih ediyor. Kalbim, ülkem için atıyor. Ülkemi çok seviyorum. Buraya bağlıyım. O yüzden ülkemin milli takımını tercih ettim. Her futbolcunun mutlaka bir hayali vardır. Çocukluğumdan beri Barcelona bana çok sempatik gelmiştir. Oynadıkları futbol ilham verici. Belki bir gün neden olmasın? Orada forma giyebilirim. Ayrıca Marsilya ve Monaco belki üst seviyeler değil ama bu takımların da futbol iklimini beğendiğim için bu takımların da hayalini kuruyorum.”

‘Lewandowski’yi beğeniyorum’

“Süper Lig’de yarım sezon geçirdim. En beğendiğim forvetin Batshuayi olduğunu söyleyebilirim. Balotelli ve Gomis de dünya çapında futbolcular. Beraber oynadığım Umut Bozok’u da çok beğenirim. Örnek aldığım futbolculara geçecek olursam, şu an aktif olarak oynayan Suarez, Benzema ve Lewandowski’yi çok beğeniyorum. Çok çok farklı bir seviyede oynuyorlar. Mane de yine en beğendiğim golcüler arasında. Ayrıca eskilerden Drogba ve Eto’o’nun videolarını tekrar tekrar izliyorum. Neler yaptıklarını görüp kendime ders çıkartıyorum.”

'Favorim pilav ve balık'

“Yeniden İstanbul’a geldiğim için çok mutluyum. Gerçekten harika bir şehir. Aynı şekilde Türk insanlarını çok seviyorum. Ailem ile birlikte bu güzel şehirde yaşayacağım için çok şanslıyım. Türk yemekleri de aynı şekilde çok lezzetli. Benim için ilk sırada pilav ve balık var. Futbolun dışındaki zamanlarda çok sakin bir insanım, evcimen bir yapım var. Kendimi geliştirmek için çeşitli kitaplar okuyorum. Müzik dinlemeyi ve film izlemeyi seviyorum. Her futbolcu gibi Play-Station oynuyorum. Mümkün olduğunca arkadaşlarım ve ailem ile zaman geçiriyorum.”

Saycan Sayım