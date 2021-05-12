Beşiktaş'ta son haftalarda attığı goller ve yaptığı asistlerle ön plana çıkmayı başaran Cezayirli futbolcu Rachid Ghezzal, Lyon'un gündeminde.

Fransa'da yayın yapan Lequotidiendusport.fr sitesinde yer alan habere göre Lyon, eski futbolcusu Ghezzal'ı önümüzdeki sezon kadrosuna katmayı hedefliyor. Haberde Fransız ekibinin yıldız futbolcu için Leicester City'ye 5 milyon euro vermeye hazır olduğu belirtildi.









30 maçta 24 gole katkı yaptı

Sezon sonu Beşiktaş ile kiralık sözleşmesi sona erecek olan Rachid Ghezzal, siyah beyazlılarla çıktığı 30 Süper Lig maçında 7 gol 17 asistlik performansa imza attı. 29 yaşındaki futbolcu, altyapısından yetiştiği Lyon'da 2012-2017 yılları arasında forma giymişti.





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