Beşiktaş 'ın geçen sezonun devre arasında Benfica'dan kadrosuna kattığı ve Çaykur Rizespor'a kiraladığı Gedson Fernandes bugün Siyah-Beyazlılar'ın yeni sezon açılışındaki idmanında yer aldı. Portekizli futbolcu idmandan bir fotoğrafını da sosyal medya hesabından paylaştı.

Yıldız oyuncu, fotoğrafına, 'Kartallar yüksek uçar' notunu düştü. 23 yaşındaki oyuncunun bu paylaşımı kısa sürede büyük ilgi gördü.

Hatırlanacağı üzere Beşiktaş, Galatasaray 'la transfer yarışına girmiş ve Fernandes'in bonservisinin yüzde 50'sini 6 milyon Euro'ya alarak ezeli rakibine transfer çalımı atmıştı.

İşte o paylaşım: