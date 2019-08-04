Beşiktaş'ın Şilili yıldızı Gary Medel, dün 32 yaşına bastı. Deneyimli futbolcunun doğum gününü kutlayan isimler arasında Club America'da forma giyen vatandaşı Nicolas Castillo da vardı. 26 yaşındaki santrfor, Siyah Beyazlı futbolcunun yeni yaşını Instagram hesabından yaptığı paylaşımla kutlarken ikili arasında geçen diyalog ise sosyal medyayı salladı.

Castillo, söz konusu paylaşımında "En iyi dileklerim seninle Medel. Sen harika bir insansın. Doğum günün çok iyi geçsin. Sana her şey için teşekkür ederim. Artık 32 yaşındasın. Sence de evine dönme vakti gelmedi mi?" ifadelerini kullanırken Medel ise buna "Hahaha, seni seviyorum dostum. Her şey için teşekkürler... 2020'de Libertadores'e dönecek miyiz?" şeklinde yanıt verdi. Pitbull'un bu cevabı, Beşiktaş'tan ayrılacağına yönelik dedikoduları güçlendirdi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler