Beşiktaşlı futbolcular şampiyonlukla dev primi kaptı

Göztepe karşılaşması öncesi Beşiktaş Yönetimi, Başkan Ahmet Nur Çebi önderliğinde takımı şampiyonluk maçına motive etmek için harekete geçmişti. Zorlu karşılaşma öncesi hem teknik ekip hem de oyunculara moral veren Başkan Çebi ile kurmayları, bu doğrultuda prim sözü vermişlerdi. Bu maçın kazanılması ve sonunda şampiyonluğun gelmesi halinde Siyah-Beyazlılar'a toplamda 2 milyon Dolar (17 milyon TL) para dağıtılacağı öğrenilmişti.. Ve Siyah-Beyazlılar dün Göztepe'yi deplasmanda 2-1 devirip zaferini ilan etti.

Kişi başı 500 bin TL

Futbolcular ve teknik ekip de bu başarının karşılığı olarak primi kaptı. Oyuncular, Süper Lig şampiyonluğu sonrasında kişi başı 500 bin TL prim alacak. Ancak yönetimin, bu tarihi başarı sonrasında vaat ettikleri bu rakamı daha da artırmaları bekleniyor.