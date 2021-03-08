Beşiktaşlı futbolcu Welinton: Henüz bir şey bitmedi

Süper Lig'de 29. haftada Gaziantep'i yenerek liderliğe yükselen Beşiktaş'ta, Başakşehir maçı hazırlıkları öncesinde Brezilyalı savunma oyuncusu Welinton de Souza, açıklamalarda bulundu.

İşte Welinton'un açıklamaları:

Takım içi ambiansımız başından beri çok iyi. Evet lideriz ama şu an bitmiş bir şey yok çok maç var. Her maç final niteliği taşıyor. Alçakgönüllü bir şekilde çalışıp şampiyon olmak istiyoruz.

Taraftarın desteğini almak çok güzel, motive edici. Bu motivasyonla birlikte saha içerisinde onlar için mücadele edeceğim.

Burada Beşiktaş'ta oyun düzenine baktığımız zaman çok pozisyona giren bir takımız. Burada da benim çıkmama ihtiyaç kalmıyor. Fırsat olduğu zaman Allah'ın izniyle golümü atmak istiyorum.

Beşiktaş oynadığım en büyük takımlardan bir tanesi... İkili mücadelelere hocamız çok önem veriyor ama genel olarak baktığımız zaman her gün bu havayı solumak beni profesyonel bir futbolcu olarak daha iyi bir futbolcu yapıyor. Yeteneklerim beni buraya kadar getirdi, bundan sonra da daha ileri gitmek istiyorum.

Büyük maçların geleceğini zaten biliyordum. Sırf benim değil takımın da gelişmesi var. Hocanın açıklamalarından haberimiz yoktu.

Hepsiyle rahat hissediyorum kendimi. Hoca kimi seçerse o oynayacak zaten. Elimizdeki kadroya baktığımız zaman hepsi üst düzey oyuncular.

Fenerbahçe maçına daha çok var. O maçı düşünmüyoruz, önümüzdeki Başakşehir maçını düşünüyoruz.

Bu sene çok fazla maç oynuyoruz. Yoğun bir tempo var. Deplasman olmuş kendi evimiz olmuş fark etmiyor. Taraftarımız yok onların eksikliğini çekiyoruz. İstanbul'da oynamanın avantajı sadece seyahat.

Şampiyon olmak, önceki taraftarların katıldığı muhteşem kutlamaları gördüm, o kutlamaların içerisinde yer almak istiyorum.



