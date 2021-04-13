beIN'in Fransa kanalına konuşan Cezayirli yıldız sözleşme konusuyla ilgili olarak "Şimdilik pek bahsi geçmedi bu konunun. Şu an opsiyonsuz kiralığım hala Leicester'e aitim. Sene sonunda 1 yıllık sözleşmem duruyor. Geleceğim hakkında ne olur bilemiyorum. Göreceğiz. Tabii ki de burada bir devamlılığımın olması beni mutlu edecektir. Şimdilik ben sezonun bitimine ve şampiyonluğa odaklanmış durumdayım. Ayrıca kupa finalini de oynayacağız. Çifte kupayı kazanabilirsek şahane olur." cevabını verdi.

"Beşiktaş sayesinde Cezayir Milli Takımı'na seçildim"

Beşiktaş büyük bir takım. Şampiyon olursak, Şampiyonlar Ligi var. Beşiktaş sayesinde yeniden Cezayir Milli Takımı'na seçildim. Afrika Uluslar Kupası ve Dünya Kupası da var. Gelecek sezon oynayacağım yer için bir seçim yaparken, bunlar önemli etkenler olacak.

"Herkes birbiri için savaşıyor"

Beşiktaş'ta ilk günden beri takımdaki birlikteliği hissettim. Bunu sadece Fransızca konuşan oyuncular için söylemiyorum. Beşiktaş'ta hissettiğim en iyi şey aile olmamızdı. Belki takımda büyük isimler yok ama herkes birbiri için savaşıyor, birbiri için sonuna kadar mücadele ediyor ve bu da bize güç katıyor.

Aboubakar övgüsü

Valentin Rosier ile arkalı önlü oynuyoruz, gerçekten performansıma olumlu yönde etkisi var. Forvette ise Vincent Aboubakar gibi kaliteli bir golcümüz var. Asist rakamlarım yüksekse, bu Aboubakar sayesinde. Sanki her şey güzel bir hikaye için bir araya gelmiş gibi.

"Erzurum maçında kaleyi düşündüm"

BB Erzurumspor maçında skor sıkışmıştı. Tam zamanında benim golüm geldi. Tam olarak maçta istediğim gibi oynayamıyordum ama güzel bir gol attım. Topu aldıktan sonra direk kaleyi düşündüm. Bir anda fırsat yakaladım ve kaleye topu gönderdim. Erzurumspor kalecisi de şutu beklemiyordu, pozisyon almakta zorlandı. Güzel gol oldu.

"En güzel golüm Alanyaspor'a"

Alanyaspor'a attığım gol de güzeldi. Kaleci pek emin olamadı. Bu gollerin ardından insanlar, kalecilerle bir anlaşma yaptığımı düşünüyorlar ama öyle bir şey tabii ki yok.

"Fransa'ya dönersem Lyon'u seçerim"

Lyon'da yetiştim ve Lyon maceram garip bir şekilde bitmişti. Bu konuyla ilgili pişmanlık duygum var. Eğer bir gün Fransa'ya dönersem Lyon'u seçerim. Fakat Beşiktaş'ta her şey güzel gidiyor, mutluyum.