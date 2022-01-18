Performansının yanı sınıra sosyal medya paylaşımlarıyla bardağı taşıran 31 yaşındaki sol bek, 2-1 kaybedilen Alanyaspor karşılaşmasının ardından yönetimin kararıyla kadrı dışı bırakılmıştı.

Hector Cuper'den uyarı geldi

Siyah beyazlı yönetimin takımdan ayrılmasını istediği N'Sakala henüz kendine bir takım bulamazken, tecrübeli oyuncuya ülkesinin milli takımını çalıştıran Arjantinli teknik direktör Hector Cuper'den uyarı geldi.

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Bir dönem Süper Lig ekiplerinden Orduspor'da da görev alan 66 yaşındaki Cuper, tecrübeli sol beke Dünya Kupası Play-Offları'nda milli takıma çağrılması için düzenli forma giyebileceği bir kulübe gitmesi gerektiğini iletti.

Başkan Ahmet Nur Çebi de tepki gösterdi

Başkan Ahmet Nur Çebi'nin de gönderilmek istenmelerine karşın takım bulmak için çaba harcamamaları nedeniyle tepki gösterdiği 4 kadro dışı futbolcudan biri olan Fabrice N'Sakala'nın Beşiktaş 'la olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Siyah beyazlılar ise Demokratik Kongolu sol bekin devre arasında takımdan ayrılmasını bekliyor.

N'Sakala'nın Beşiktaş kariyeri

2021'in yazında Alanyaspor'dan Beşiktaş'a bedelsiz olarak transfer olan Kongolu sol bek, siyah-beyazlı formayla tüm kulvarlarda 42 maça çıktı.

Söz konusu 42 mücadelede bir gol atıp iki asist yapan N'Sakala, son dönemde taraftarların sert eleştirilerine maruz kaldı. 31 yaşındaki sol bek, bu sezon ise dördü Süper Lig üçü Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplamda 7 kez sahaya ayak bastı. (Sabah)