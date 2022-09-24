Süper Lig'in 8. haftasında Vodafone Park'ta Fenerbahçe 'yi konuk edecek olan Beşiktaş 'ta, yıldız futbolcu Dele Alli, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 26 yaşındaki futbolcu, transfer sürecini anlattı. Dele Alli, Fenerbahçe ile oynayacakları derbi hakkında konuşurken bu maçta yer almak için heyecan duyduğunu ve sakatlık sürecinin olumlu ilerlediğini söyledi.

İŞTE DELE ALLİ'NİN AÇIKLAMALARI:

Burada olduğum için çok mutluyum. Başlangıcı ile birlikte çok güzel geçen bir zaman. Türkiye'ye indiğim andan itibaren çok mutlu oldum. Müthiş geçen bir zaman oldu. Hocamız, motivasyon anlamında Mourinho ile benzer. Benden istedikleri gayet net. Beklentilerimizde ortak nokta çok var. Bana öz güven verdi.

Gol atmaktan ve gollerden sonra farklı şekillerde sevinmekten hoşlanıyorum. Belki Beşiktaş'ta da farklı sevinçler görebiliriz.

Genç bir oyuncu olduğunuz zaman beklentiler sizden düşük oluyor. Gol atmaya başlayınca bir anda çok göz önüne çıkıyorsunuz. Futbol, inişler ve çıkışlarla dolu. Ben de oynamadığım zor bazı sezonlar geçirdim. Futbolun güzel olmasının sebebi herkesin fikrini söyleyebilmesi. Tottenham taraftarlarına spesifik bir cevap vermeyeceğim, sahada yaptıklarımı izlerler.

"HARİKA BİR FIRSAT"

Beşiktaş benim için harika bir fırsat. Bu fırsatı değerlendirme konusunda heyecanlandım. Buraya gelmek çok büyük bir meydan okumaydı. Takıma destek olmak için elimden geleni yapacağım.

İlk teklif geldiğinde oldukça heyecanlandım. Buraya gelmek kariyerimde önemli bir meydan okuma. Süper Lig, zor bir lig.

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SAKATLIK DURUMU

İngiltere'de çok fazla derbi oynadım. Buradaki ise biraz daha farklı. Gittiğim her yerde insanlar bana maçı soruyor. Bu maçın bir parçası olmak beni çok heyecanlandırıyor. Şu an sakatlık sürecim çok iyi gidiyor, gayet iyi hissediyorum.

Herkes milli takımda ülkesi için oynamak ister. İngiltere Milli Takımı'na geri dönmeyi elbette istiyorum.

Kendimi özgürce sahada ifade edebileceğim bir ortam var. İnsanları şaşırtmak istiyorum. En büyük hedefim takımı şampiyon yapmak.





"HAYATIMDA BÖYLE BİR ŞEY YAŞAMADIM"

Ankaragücü maçında yaşananlar asla normal değildi. Josef'in yerinde olsam aynısını yapardım. Olay yerinde değildim, izlediğim zaman çok şaşırdım. Hayatımda böyle bir şey yaşamadım.

Çok fazla sevgi hissettim burada. Bu sevgiye karşılık olarak sahada iyi performans gösterip insanları sevindirmek ve futbolumu göstermek en büyük amacım. Bir kafeste oynuyormuş gibi değil, özgürce ifade edebileceğim futbol ortamı olduğunu hissediyorum.

Mental ve fiziksel açıdan zor bir lig. Bu seviyeye şaşırdım açıkçası. Çok iyi oyuncular ve takımlar var. Futbolun burada insanlara ifade ettiği şey çok fazla. Bu, baskı yaratıyor ama bunu iyi yönlendirirsek çok iyi sonuçlar alacağız. Zor lig ama üstesinden geleceğiz.

Biz çok tempolu bir takımız. Takımdaki tutku gerçekten beni çok mutlu etti. Burada kendimi rahat hissediyorum. Ligde yer alan takımların seviyesi iyi. Tutku ve duyguyla futbol oynamayı seviyorum. Taraftarlar için oynama hissi çok motive edici.











