Beşiktaşlı futbolcu Aboubakar takımdaki geleceği hakkında konuştu

Süper Lig'de lider konumda olan Beşiktaş'ta bugünkü antrenman öncesi takımın golcü ismi Vincent Aboubakar, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Takımdaki geleceğinden, performansına; Sergen Yalçın'dan takım içindeki ambiyansa kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

İşte Kamerunlu futbolcunun açıklamaları:

İnsanın hayatta hedefleri olması lazım. Bizim de takım olarak hedeflerimiz var. Sezona iyi başlamadık ama iyi çalıştık ve buralara geldik. Bundan sonra buralarda kalmak bizim elimizde, ya devam edeceğiz ya da devam edeceğiz.

Tartışma konusu olan sakatlığımdı. Sakatlık sonrası uzun bir süre oynamadım. Ben bu konuşulanların hepsinin boşa çıktığını çalışarak gösterdim. Haftada iki maça çıkıyorum. Performansım iyi. Bu seviyede devam etmek istiyorum.

Kulüp bir oyuncu almaya karar verirse, hoca da takıma koyarsa, herkesin uyması lazım. Hulk transferiyle ilgili benim için sorun yok.

Takım içi ambiyansımız çok iyi. Herkes çok iyi anlaşıyor. Rosier ile önceden tanışmıyoruz ama burada çok iyi arkadaşlık kurduk.

Bütün takım arkadaşlarımıza, hocamıza, başkanımıza ve herkese teşekkür etmek istiyorum. Hayatta zor anlar var ve bu zor anlardan çıkmamı, kurtulmamı benim için daha kolay yaptılar. Bana destek olan herkese çok teşekkür ederim.

Ben burada oyuncu olarak karşınızdayım. Menajerim var, kendisi geri kalan her şeyi kulüple konuşacaktır.

Attığım gollerle ilgili konuşmak istemiyorum. Kafamda tek bir şey var, Beşiktaş'ın kazanması. Beşiktaş kazandığı sürece benim gol atıp atamamam önemli değil.

Sergen Hoca, takıma çok yardımcı oluyor. Takıma pozitif enerji veriyor, sonuçlar da bunu gösteriyor.