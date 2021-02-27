Uzun yıllar Real Madrid forması giyen ve 2017-2018 sezonunda geldiği Beşiktaş’tan 2018-2019 sezonu dvre arasında ayrılan Pepe, kariyerine eski kulübü Porto’da devam ediyor... Şu an 38 yaşında olan tecrübeli stoper hakkında birçok futbolseverin, pek de olumlu görüşleri yoktur. Pepe, Portekiz basınına, onun acımasız bir oyuncu olduğunu düşünenleri bile çok şaşırtacak bir röportaj verdi. Brezilya ’nın Alagoas bölgesinde doğan ve daha sonra Portekiz Milli Takımı’nı seçen Pepe şunları söyledi: “İnsanlar benim bir baş belası olduğumu söylüyor. 18 yaşında Avrupa’ya (Portekiz’e) gelmeden önce 17 yaşına kadar annemle birlikte uyuyordum. Zaten yaşıtlarıma göre daha büyüktüm. Muhtemelen sürekli annemle uyuduğum için babam bu durumdan pek hoşlanmıyordu.”

‘Bunu hayal bile etmemiştim ’

“17’sine kadar annemle uyuyup, daha sonra kariyerimde 3 Şampiyonlar Ligi kazanabileceğimi asla hayal etmemiştim ama bu gerçek oldu. 2019 ’da Porto’dan önce İngiltere’den de teklifler aldım ama daha önce bana iyi davranılan yere yani eski kulübüme dönmeyi tercih ettim. Hocam Conceicao’ya, ’37 yaşında biri olarak, 20 yaşındaki oyuncularla idman yaptığımda, onları daha iyi bir futbolcu haline getirebilirim. Aynı zamanda bunun tam tersi de olabilir’ dedim. Porto’da olduğum için mutluyum.”