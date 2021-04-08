Kara Kartal’ın 20 yaşındaki file bekçisi Ersin Destanoğlu, dün akşam bu sezonun en başarılı performanslarından birisini sergiledi. Geçen hafta Kasımpaşa’yla oynanan karşılaşmada penaltı kurtaran Ersin, dün Alanyaspor karşısında da etkili bir görüntü ortaya koydu. 90 dakika boyunca kalesine gelen 6 isabetli şuta da geçit vermeyen genç kaleci, özellikle 18. dakikadaki kurtarışıyla devleşti. Karşı karşıya pozisyonda Aytemiz Alanyaspor’lu Juanfran’ın kalesine gönderdiği topun filelerle buluşmasını engelleyen başarılı kaleci, karşılaşma sonunda hem takım arkadaşları hem de teknik direktör Sergen Yalçın’dan tebrik aldı.



