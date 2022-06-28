Beşiktaşlı Ersin Destanoğlu, Fransa yolcusu!

Ersin Destanoğlu için Nice'ten gelen teklifleri reddeden Beşiktaş , sonunda Fransız ekibini istediği rakama çıkarmayı başardı. Nice birinci kalecisi Walter Benitez'i PSV'ye gönderdikten sonra,, genç file-bekçisinin transferinde vites artırdı.

ERSİN DESTANOĞLU İÇİN YENİDEN DEVREYE GİRDİLER

Akşam'ın Fransız basınından aktardığı habere göre; Nice, Walter Benitez'in takımdan ayrıldıktan sonra Ersin Destanoğlu için bir kez daha Beşiktaş'ın kapısını çaldı. Siyah-beyazlılar ile birçok defa görüşen Fransız ekibi son yaptığı teklifin üzerine çıktı.

BEŞİKTAŞ'IN KASASINI ERSİN DESTANOĞLU DOLDURACAK

Beşiktaş, Ligue 1 ekibi ile 7 milyon euro bonservis bedelinde anlaştı. İki kulüp Ersin Destanoğlu için bonuslarda da anlaşırsa transfer tamamlanmış olacak.

Siyah-beyazlı kulüp bu transferi 7 milyon euro bonservis bedeli ve bonuslarla tamamlamayı başarırsa, altyapısından çıkan genç kalecinin satışından büyük bir gelir elde etmiş olacak.