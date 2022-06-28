Beşiktaşlı Ersin Destanoğlu, Fransa yolcusu!
Ersin Destanoğlu, Beşiktaş'tan ayrılmanın arifesinde. Ligue 1 temsilcisi Nice, uzun zamandır Ersin Destanoğlu'nu transfer etmek istiyor. Beşiktaş'a daha önce bir teklifte bulunan ancak ret cevabı alan Nice yeni teklifiyle siyah-beyazlıları ikna etti ve imza aşamasına geldi. İşte detaylar...
Ersin Destanoğlu için Nice'ten gelen teklifleri reddeden Beşiktaş , sonunda Fransız ekibini istediği rakama çıkarmayı başardı. Nice birinci kalecisi Walter Benitez'i PSV'ye gönderdikten sonra,, genç file-bekçisinin transferinde vites artırdı.
ERSİN DESTANOĞLU İÇİN YENİDEN DEVREYE GİRDİLER
Akşam'ın Fransız basınından aktardığı habere göre; Nice, Walter Benitez'in takımdan ayrıldıktan sonra Ersin Destanoğlu için bir kez daha Beşiktaş'ın kapısını çaldı. Siyah-beyazlılar ile birçok defa görüşen Fransız ekibi son yaptığı teklifin üzerine çıktı.
BEŞİKTAŞ'IN KASASINI ERSİN DESTANOĞLU DOLDURACAK
Beşiktaş, Ligue 1 ekibi ile 7 milyon euro bonservis bedelinde anlaştı. İki kulüp Ersin Destanoğlu için bonuslarda da anlaşırsa transfer tamamlanmış olacak.
Siyah-beyazlı kulüp bu transferi 7 milyon euro bonservis bedeli ve bonuslarla tamamlamayı başarırsa, altyapısından çıkan genç kalecinin satışından büyük bir gelir elde etmiş olacak.