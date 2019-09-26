Fikret Orman'ın istifa kararıyla sarsılan Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı'nın yanı sıra takımdaki bazı futbolcuların geleceği de belirsizliğini koruyor. Söz konusu isimler arasında yer alan Şilili stoper Enzo Roco hakkındaysa ülkesinden flaş bir iddia transfer iddiası geldi.

AS gazetesinin Şili edisyonunda yer alan haberde Beşiktaş'taki mevcut krizin 27 yaşındaki savunmacıyla yolların ayrılması ihtimalini bir hayli güçlendirdiği belirtildi. Gazete, mevcut sözleşmesi 2021 yazında sona erecek olan Roco'nun satılık ya da kiralık olarak başka bir kulübe gönderilmesinin en makul seçenek olduğu yorumunda bulundu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler