Beşiktaşlı Douglas iddialı konuştu

Ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle devrenin büyük bir bölümünü kaçıran ayrıca süre aldığı dakikalarda ise beklentilerin oldukça altında kalan Douglas, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'tan kiralık olarak gönderilme ihtimali bulunan 29 yaşındaki sağ bek, eski günlerindeki formunda olmadığını dile getirirken ikinci devrede ise çok daha iyi olacağını söyledi.

Brezilyalı savunmacı, “Sahada olduğum her dakika bu forma için savaşacağım. İkinci yarıda bomba gibi olacağım. Çok çalışıyorum. Sakatlığımı artık tamamen atlattım” ifadelerini kullandı.