Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Domagoj Vida'nın adı, ara transfer döneminin son günlerinde İtalyan devi Roma'yla birlikte anılıyordu.

Siyah Beyazlılar'ın teknik patronu Şenol Güneş ise dün basın mensuplarına yaptığı açıklamada 29 yaşındaki Hırvat stoperin takımda kalacağını duyurmuştu.

Güneş'in bu sözlerinin ardından İtalya cephesindense kafa karıştıran bir açıklama geldi.

İtalya Kupası çeyrek finalinde Fiorentina'ya 7-1 yenilerek büyük bir bozguna uğrayan Roma'da sportif direktör Monchi, maç öncesinde Rai Sport mikrofonlarına konuşurken Vida ve Wilmar Barrios ile ilgili gelen bir soruya şu şekilde yanıt verdi:

"Bu konuda şu an için hiçbir şey söyleyemem. Transfer dönemi yarın (bugün) kapanıyor ve hem antrenörümüz hem de ben takımı güçlendirecek takviyeler için arayış hâlindeyiz."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler