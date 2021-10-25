Beşiktaşlı Cyle Larin: Umarım burada kalırım

Galatasaray derbisinde 2 gol atarak yıldızlaşan ve Beşiktaş 'a zaferi getiren Cyle Larin maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Şampiyonlar Ligi'nin ardından bu galibiyetin takım için çok önemli olduğunu kaydeden Kanadalı futbolcu, "Birlikte savaştık, mücadele ettik. Geçen sene de böyle oynuyorduk ve geçen sene şampiyon olmuştuk. Zaten böyle şampiyon olunur. Gol attığım için ve kazandığımız için çok mutluyum" dedi.

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Larin geleceği hakkında da konuştu. Yıldız futbolcu şu ifadeleri kullandı:

"Burayı, Beşiktaş'ı, İstanbul'u seviyorum. Ancak şu anda sezona odaklandım, sezon sonuna kadar da odaklanacağım. Umarım burada kalırım."