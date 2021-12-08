Beşiktaşlı Can Bozdoğan: Artık lige odaklanacağız

Beşiktaş 'ın genç orta sahası Can Bozdoğan, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki son maçında 5-0 kaybedilen Borussia Dortmund maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Welinton'un gördüğü kırmızı kartın ardından dengelerin bozulduğunu kaydeden 20 yaşındaki futbolcu, "Aslında iyi başlamıştık ama ne yazık ki bir kırmızı kart gördük. İstemediğimiz sonuç aldık. Artık lige odaklanacağız" dedi.

Kiralık sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Can gelecek planlamasıyla ilgili olarak da, "Maç maç düşünüyorum, burada kendimi iyi hissediyorum ancak şu anda gelecek maçı düşünüyorum. Gelecek neler gösterecek göreceğiz" yorumunu yaptı.