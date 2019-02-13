Beşiktaşlı Adriano, transfer teklifini reddetti!

Beşiktaş'taki geleceği belirsizliğini koruyan Brezilyalı sol bek Adriano ile ilgili ülkesinden yeni bir iddia daha geldi. Buna göre 34 yaşındaki yıldız isim, Santos'un kendisine yaptığı teklifi reddetti.

13 Şubat 2019, Çarşamba 15:52
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Beşiktaşlı Adriano, transfer teklifini reddetti!

Beşiktaş'taki geleceği belirsizliğini koruyan Brezilyalı sol bek Adriano ile ilgili ülkesinden yeni bir iddia daha geldi.

Daha önce yaptığı açıklamada pek çok Brezilya kulübünün kendisiyle ilgilendiğini doğrulayan 34 yaşındaki yıldız futbolcunun Santos'tan gelen teklifi reddettiği öne sürüldü.

Globo Esporte'de yer alan haberde Dodo'nun takımdan ayrılmasının ardından Santos'un teknik direktörü Jorge Sampaoli'nin Adriano'yu istediği ancak tecrübeli oyuncunun Siyah Beyazlı takımda kalmayı tercih ettiği belirtildi.

Adriano'nun Kara Kartal'la olan sözleşmesi bu önümüzdeki yaz sona eriyor.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler

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