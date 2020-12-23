Portekiz ekibi Porto’dan sezon başında takıma kazandırılan Vincent Aboubakar, tutuk başladığı Beşiktaş’taki ikinci macerasında son haftalarda farkını fazlasıyla hissettiriyor. Son 5 karşılaşmada attığı 7 golle flaş bir çıkışa imza atan 28 yaşındaki futbolcu, sezon genelinde ise 8 sayıya ulaşarak krallık yarışında zirvede bulunuyor. Yıldız futbolcunun takımla kısa süre içerisinde yakaladığı uyum ve başarı, ara transfer döneminin başlamasına sayılı günler kala Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekti...

Almanya Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg’un, Beşiktaş’ın deneyimli golcüsü Vincent Aboubakar için şimdiden girişimlerde bulunduğu bildirildi. Kara Kartal’la 1+1 yıllık kontratı bulunan Aboubakar’la yola devam etme planı yapan yönetimin ise satış konusuna sıcak bakmadığı belirtildi.

Takımda çok mutlu

Yaşadığı sakatlık sebebiyle uzun süre düzenli olarak görev yapamayan Vincent Aboubakar, Beşiktaş’la beraber tekrar futbola tutunması sebebiyle mutlu. Takımda Fransızca konuşan birçok isim olması sebebiyle takıma da kısa sürede uyum sağlayan Aboubakar, özellikle Valentin Rosier ve Rachid Ghezzal’le oldukça yakın bir görüntü sergiliyor.

Süleyman Hatısaru