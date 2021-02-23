Kara Kartal’da bu sezon ikinci macerasına başlayan Vincent Aboubakar, hücum hattında Cyle Larin’le yakaladığı uyumun ardından önemli bir çıkışa imza atmıştı. Ligde ilk yarıda attığı 11 golle bu alanda takımının en skorer isimleri arasında yer alan başarılı futbolcu, ikinci yarı itibarıyla ise düşüşe geçmişti. Sezonun ikinci bölümünde sadece 1 gol kaydedebilen tecrübeli futbolcu, yorgun görüntüsüyle dikkat çekmişti. Geçen hafta eşinin doğum yapmasının ardından soluğu Portekiz’de alan yıldız isim, oğluna Christian Aksel adını verdi. Haftayı ailesiyle birlikte dinlenerek geçiren 28 yaşındaki futbolcu, dün akşam saatlerinde İstanbul’a geldi. Moral olarak daha iyi seviyede bulunan ve aldığı özel izni dinlenerek geçiren Kamerunlu oyuncu, Denizlispor’la cuma günü oynayacakları karşılaşmaya en iyi şekilde hazırlanıp gollerine devam etmeyi hedefliyor.

Boupendza’yı geçmesi gerekecek

Türkiye’ye seyahati öncesinde Portekiz basınına gelecek planlarıyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan başarılı futbolcu, Süper Lig’de ikinci şampiyonluğunu yaşamak istediğini söyledi. 2016-17 döneminde 27 lig maçında 12 gol kaydeden Aboubakar, bu sezon 20 mücadelede aynı sayıya ulaştı. Ligin bitimine 16 maç olması sebebiyle gollerine devam etmeyi planladığını belirten 1,83’lük forvet, “Bu sezon hem şampiyonluğu hem de gol krallığını istiyorum” dedi. Aboubakar ligdeki krallık yarışında 12 golle ikinci konumda bulunuyor. Zirvede ise Hatayspor’un 24 yaşındaki Gabonlu oyuncusu Aaron Boupendza var. Yetenekli isim, bu sezon ligde çıktığı 23 mücadelede 18 gol kaydetti. Aboubakar, kalan haftalarda Hataylı oyuncuyu geride bırakmaya çalışacak.



