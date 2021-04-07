Beşiktaşlı Aboubakar için West Ham iddiası

Beşiktaş 'ın Kamerunlu futbolcusu Vincent Aboubakar ile Premier Lig iddiaları gündemdeki yerini koruyor.

İngiliz basını Premier Lig'in köklü kulübü West Ham United'ın Aboubakar'ı transfer etmeye çok yakın olduğunu yazdı. Geçtiğimiz yıllarda adı Newcastle United'la da anılan 29 yaşındaki futbolcu için West Ham'ın girişimlerini hızlandırdığı kaydedildi.

Vincent Aboubakar'ın hızın, bitiricilik yönünün uzmanlığından ve pas yeteneğinden bahsedilen haberde Londra ekibinin sezon sonunda golcü futbolcuyla sözleşme imzalayacağı iddia edildi. Aboubakar, Beşiktaş ile bu sezon Süper Lig 'de oynadığı 25 maçta 15 gol atma başarısı gösterdi.

29 yaşındaki futbolcu uyluk sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giyemiyor.