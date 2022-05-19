Kariyeri boyunca Almanya'da yarı amatör takımlarda forma giyen ve sezon başında TFF 1. Lig ekibi Menemenspor'a transfer olan Ahmet Sagat ve teknik direktör Recep Yazıcı özel açıklamalarda bulundu.

Ahmet Sagat: Hedefim Süper Lig

Kendi adıma iyi bir sezon geçirdik ancak takımın küme düşmesi üzücü oldu. Futbolda böyle şeyler var. Bugüne kadar Almanya'da hep yarı amatör takımlarda futbol oynamıştım. Bu sezon Menemenspor'da elimden gelen mücadeleyi gösterdim. Bir çok takımın ilgisi var. Ben profesyonel düşünüyorum. Son kararı Menemenspor yönetimi verecek ancak hedefimde Süper Lig'de forma giymek.

Recep Yazıcı: 30 gol atar

Menemenspor teknik direktörü Recep Yazıcı'da 25 yaşındaki golcüsüyle ilgili net konuştu. "Ahmet hücum bölgesinde heryerde forma giyebiliyor. Çok düzgün bir karakteri var. Bu sezon Menemenspor'la 17 gol attı. Kadro kalitesi daha yüksek bir takımda 30 gol de atar. Bu potansiyel kendisinde fazlasıyla var."

Menemenspor'la bu sezon 35 maça çıkan Ahmet Sagat 17 gol, 4 asistlik performans sergiledi. 25 yaşındaki golcü iki ayağını da kullanabiliyor. En beğendiği Türk oyuncular Emre Belözoğlu, Nuri Şahin ve Burak Yılmaz olan Ahmet Sagat bir gün Valencia forması giymeyi hayal ediyor.

Yakup Çınar - Fanatik Özel