Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş , Everton forması giyen İngiliz orta saha oyuncusu Dele Alli ile anlaşmaya varmıştı. Beşiktaş'ın bu transfer için Everton'a kiralama bedeli ödemeyeceği öğrenilmişti. Beşiktaş İngiliz oyuncuya yıllık 2.2 milyon Euro net maaş ödeyecek.

OPSİYON BELLİ OLDU

Transfer teklifini kabul eden Dele Alli ile Beşiktaş'ın 1+3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Siyah-Beyazlılar'ın sözleşmeye satın alma opsiyonu da koydurduğu öğrenildi. Buna göre Beşiktaş, zorunlu olmayan satın alma opsiyonuyla sezon sonunda Dele Alli'yi 7 milyon euro bedelle transfer edebilecek.

ISMAEL ONAY VERDİ

İngiliz futbolcu, Weghorst gibi bedelsiz gelecek. Kartal, Dele Alli'nin yıllık ücretini ve bonuslarını ödeyecek. Beşiktaş Dele Alli'yi hafta sonu oynanacak olan Karagümrük maçına yetiştirmek istiyor.

ANTRENMANA ÇIKTI

Siyah-Beyazlılar'la anlaşmaya varan Dele Alli, bugün Everton'ın yaptığı antrenmanda görüntülendi.