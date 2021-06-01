Süper Lig şampiyonu Beşiktaş ile adı uzun süredir anılan gurbetçi futbolcu Salih Özcan'a Ada'dan talip var.

İngiliz basınından Insidefutbol'un haberine göre İskoçya Ligi'nde geçtiğimiz sezonu zirvede tamamlayan Glasgow Rangers'ın 23 yaşındaki futbolcuyla yakından ilgileniyor. İskoç ekibinin teknik direktörü Steven Gerrard'ın Salih'i takımında görmek istediği belirtildi.









28 maçta forma giydi

Alman ekibi Köln'de forma giyen ve Haziran ayının sonunda takımıyla sözleşmesi sona erecek olan Salih Özcan uzun süredir Beşiktaş ile anılıyor. Başarılı orta saha oyuncusu, kümede kalmayı başaran kırmızı beyazlılarda 28 Bundesliga maçında forma şansı buldu.