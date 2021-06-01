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Beşiktaş'la anılan Salih Özcan Rangers'ın gündeminde

İskoçya Premier Ligi'nde sezonu şampiyon olarak tamamlayan Glasgow Rangers, Köln'de forma giyen gurbetçi oyuncu Salih Özcan'ı gündemine aldı. 23 yaşındaki orta saha oyuncusunun adı Beşiktaş ile anılıyordu.

01 Haziran 2021, Salı 21:57 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'la anılan Salih Özcan Rangers'ın gündeminde

Süper Lig şampiyonu Beşiktaş ile adı uzun süredir anılan gurbetçi futbolcu Salih Özcan'a Ada'dan talip var.

İngiliz basınından Insidefutbol'un haberine göre İskoçya Ligi'nde geçtiğimiz sezonu zirvede tamamlayan Glasgow Rangers'ın 23 yaşındaki futbolcuyla yakından ilgileniyor. İskoç ekibinin teknik direktörü Steven Gerrard'ın Salih'i takımında görmek istediği belirtildi.


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28 maçta forma giydi

Alman ekibi Köln'de forma giyen ve Haziran ayının sonunda takımıyla sözleşmesi sona erecek olan Salih Özcan uzun süredir Beşiktaş ile anılıyor. Başarılı orta saha oyuncusu, kümede kalmayı başaran kırmızı beyazlılarda 28 Bundesliga maçında forma şansı buldu.

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