’Beşiktaş’la 1 yıl daha’

Siyah-Beyazlı formayla bu sezon ortaya koyduğu başarılı performansla Kara Kartal’da dikkat çeken isimler arasında yer alan Gökhan Gönül’ün, kulüple sezon sonunda bitecek olan sözleşmesi için yönetime mesaj gönderdiği ortaya çıktı. 35 yaşındaki sağ bekin menaceri aracılığıyla idarecilere, “Beşiktaş’ta huzurluyum. Burada 1 yıl daha oynamak istiyorum” dediği öğrenildi. Sezon sonunda kadroda büyük bir yeniliğe gitme kararı alan Başkan Ahmet Nur Çebi’nin ise Gökhan’ın bu talebiyle ilgili olarak teknik direktör Sergen Yalçın’la görüştüğü öğrenildi. Yalçın’ın Başkan’a bu konuda sezon sonunu bekleme önerisinde bulunduğu, Çebi’nin de genç hocanın fikrine olumlu bakıp oyuncunun menacerine sezon sonunu işaret ettiği belirtildi.

Kadroda yenilik zamanı

Kara Kartal’da bu sezon ligde 21 karşılaşmaya çıkan Gökhan Gönül, 2 gol ve 3 asistlik performans sergilemişti. Beşiktaş’ta Gökhan Gönül’le beraber; Caner Erkin ve Atiba Hutchinson gibi isimlerin de sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Takımın bu sezon ligi bitireceği yere göre yeni bir yapılanmaya gidecek olan Beşiktaş Yönetimi’nin, bu doğrultuda birçok isimle yollarını ayırabileceği konuşuluyor. Loris Karius, Pedro Rebocho, Mohamed Elneny ve Abdoulay Diaby gibi kiralık oyuncuların da yeni dönemde Beşiktaş’ta kalması beklenmiyor.

Süleyman Hatısaru