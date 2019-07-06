  • Haberler
  • Plus
  • Beşiktaş'ın yıldızı Quaresma, Kemer'de tatilde

Beşiktaş'ın yıldızı Quaresma, Kemer'de tatilde

Beşiktaş'ın dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Ricardo Quaresma, Antalya'nın Kemer ilçesinde tatil yapıyor.

06 Temmuz 2019, Cumartesi 10:35
- A +
Beşiktaş'ın yıldızı Quaresma, Kemer'de tatilde

Hakkında birçok transfer iddiası bulunan ve Beşiktaş'taki geleceği belirsizliğini koruyan 35 yaşındaki Portekizli yıldız, ülkesindeki tatilinin ardından ailesiyle Kemer ilçesine bağlı Beldibi Mahallesi'ndeki Rixos Sungate Otel'e geldi.

Fanatik Beşiktaşlılığı ile bilinen otelin Genel Müdürü Derya Billur, tesislerde konaklayan Quaresma ile çektirdiği bir fotoğrafı sosyal medya üzerinden "Welcome Ricardo Quaresma- Hoş geldin Ricardo Quaresma" başlığıyla paylaştı. Quaresma ve Billur birlikte kartal işareti de yaptı.

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...