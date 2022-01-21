Beşiktaş 'ın yıldız oyuncusu Miralem Pjanic, Twitter'da katıldığı bir sohbet odasında önemli açıklamalarda bulundu. Röportaj tarzında geçen görüşmesinde Pjanic, çalıştığı en iyi teknik direktörü de açıkladı.

Juventus'a geri dönen Massimiliano Allegri hakkında övgü dolu ifadeler kullanan yıldız oyuncu, "Allegri, bugüne kadar çalıştığım en iyi teknik direktör. Onunla büyük adımlar attım. Futbola başka bir açıdan bakmamı öğreterek beni daha iyi bir oyuncu yaptı. Birbirimizi mükemmel şekilde anlamıştık. Onunla geçirdiğim üç yıl harikaydı. Juventus ile her şeyi kazandık ki Şampiyonlar Ligi'nde de finale ulaşmıştık. Kazanamasak da Şampiyonlar Ligi'nde finale çıkmak, Serie A şampiyonluğu, İtalya Kupası ve Süper Kupa'yı kazanmak çılgıncaydı. Harika bir teknik direktöre sahip harika bir takımdık" dedi.

Barcelona'da Ronald Koeman ile yaşadığı sorunlar basına yansıyan Pjanic, 2011-12'de Roma'da çalıştığı Luis Enrique hakkında da değerli söylemlerde bulundu: "İtalya'da beni ne pahasına olursa olsun isteyen oydu. Onda özel bir şey vardı. Ne yazık ki bir sezon birlikte çalıştık ama harika bir yıldı. Sarri ve Spalletti de iki harika teknik direktör"