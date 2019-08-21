Kadrosunu bir sol kanat oyuncusuyla güçlendiren Beşiktaş'ın uzun bir süre boyunca peşinden koştuğu Yevhen Konoplyanka'nın transferini bitirdiği iddia edilmiş, ardındansa Ukraynalı oyuncudan vazgeçerek rotayı Georges-Kevin Nkoudou'ya kırdığı öne sürülmüştü. Konuyla ilgili olarak bugün Alman basınından gündeme bomba gibi düşen bir son dakika haberi geldi.

Sky Sports Almanya'nın Schalke 04 muhabiri Dirk Grosse Schlarmann, kendisine ait Twitter hesabından paylaştığı haberde "Konoplyanka asla bitmeyecek diye bir şey yok. Ancak transferle ilgili yeni sorunlar mevcut. Bu nedenle yönetim de ikiye bölünmüş durumda. Görüşmeler hâlâ sürüyor." ifadelerini kullandı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler