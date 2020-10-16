Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu 3.'lük ile tamamlayan Beşiktaş'ta yeni sezonda hedef şampiyonluk. Sergen Yalçın yönetimindeki Siyah-Beyazlılar kadrosunu Vincent Aboubakar, Josef de Souza, Bernard Mensah, Gökhan Töre, Rachid Ghezzal, Francisco Montero, Fabrice N'Sakala, Welinton, Valentin Rosier gibi yıldızlarla güçlendirdi. Peki Beşiktaş'ın yeni transferlerini ne kadar tanıyorsun? Siyah-Beyazlıların yeni transferleri hakkında bir quiz hazırladık. Geçmişte oynadıkları takımlardan, yakın dönemdeki form durumlarına kadar birçok detayı göz önüne aldık. Evet, artık söz sırası sende. Futbol ve Beşiktaş bilgime güveniyorum diyorsan, hazırladığımız quiz'e katıl, bilginizi test et.



