Beşiktaş, stopere Vida'nın yanına Villarreal'den Victor Ruiz'i transfer etti. İşte Victor Ruiz'in futbol hayatı:

Futbola Espanyol alt yapısında başlayan Victor Ruiz 25 Ocak 1989 doğumlu. 2008 yılında profesyonel oldu ve Espanyol B takımına yükseldi. Buradaki başarısıyla bir sezon içinde Espanyool A takımına yükselen Ruiz, 2011 yılının devre arasında 8.5 milyon Euro karşılığnda Napoli'ye transfer oldu. Ancak İtalya'ya adapte olamayan Victor Ruiz, 8 milyon Euro'ya Valencia'ya aynı sene içinde transfer oldu. Valencia'da geçen üç sezonun ardından Villarreal'e kiralanan ispanyol stoper, sezon sonunda ise 2.70 milyon Euro'ya Villarreal'e transfer oldu.