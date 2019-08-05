Beşiktaş'ın yeni transferi Victor Ruiz kimdir?

Beşiktaş, Abdullah Avcı'nın çok istediği sol stoper transferini bitirdi. Siyah-Beyazlılar, Villarreal forması giyen 30 yaşındaki stoper Victor Ruiz'i transfer etti. Peki Victor Ruiz kimdir?

05 Ağustos 2019, Pazartesi 15:31 Son Güncelleme:
- A +
Beşiktaş'ın yeni transferi Victor Ruiz kimdir?

Beşiktaş, stopere Vida'nın yanına Villarreal'den Victor Ruiz'i transfer etti. İşte Victor Ruiz'in futbol hayatı:

Futbola Espanyol alt yapısında başlayan Victor Ruiz 25 Ocak 1989 doğumlu. 2008 yılında profesyonel oldu ve Espanyol B takımına yükseldi. Buradaki başarısıyla bir sezon içinde Espanyool A takımına yükselen Ruiz, 2011 yılının devre arasında 8.5 milyon Euro karşılığnda Napoli'ye transfer oldu. Ancak İtalya'ya adapte olamayan Victor Ruiz, 8 milyon Euro'ya Valencia'ya aynı sene içinde transfer oldu. Valencia'da geçen üç sezonun ardından Villarreal'e kiralanan ispanyol stoper, sezon sonunda ise 2.70 milyon Euro'ya Villarreal'e transfer oldu.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...