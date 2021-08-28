Beşiktaş 'ın Fransız kulübü Le Havre'den transferi milli futbolcu Umut Meraş'a kavuştu. 25 yaşındaki sol beki taşıyan uçak İstanbul Havaalanı'na iniş yaptı.

Siyah beyazlıların uzun süredir kadrosuna katmayı planladığı milli futbolcu ile yakın zamanda resmi sözleşme imzalaması bekleniyor. Beşiktaş, özellikle geçtiğimiz hafta oynanan Gaziantep maçı esnasında Fabrice N'Sakala'nın saha ortasında fenalaşmasının ve hastane kaldırılmasının ardından sol bek transferine hız vermiş ve Umut'un transferi için kulübü Le Havre ile el sıkışmıştı.

Umut Meraş, transfer döneminde bir başka Süper Lig ekibi Trabzonspor 'un da gündemine gelmişti.





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57 maçta forma giydi

2019 yılında Bursaspor’dan Le Havre’ye transfer olan Umut, Fransız ekibi ile 57 maça çıktı ve 1 gol 2 asistlik performans sergiledi.