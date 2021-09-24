Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi Beşiktaş Icrypex'te sürpriz bir gelişme yaşandı. Zalgiris Kaunas'tan transfer edilen ve henüz takımla antrenmanlara başlamamış Steve Vasturia, 26 yaşında basketbol kariyerini noktaladı.

Krepsinis.net'ten Edgaras Pulkovskis'in Beşiktaş'tan temasa geçtiği bir kulüp yetkilisinin Vasturia'nın kariyerini noktalama kararı ile takımdan ayrıldığını açıkladığı belirtildi.

Notre Dame çıkışlı oyuncu; Avrupa kariyerinde ALBA Berlin, Palencia, Rasta Vechta ve Zalgiris Kaunas formaları giymişti.



