Beşiktaş , Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Karaman'ı kadrosuna kattığını açıklamıştı. Siyah beyazlıların bedelsiz olarak kadrosuna kattığı 27 yaşındaki forvet, dün takımla ilk idmanına çıktı. Bugünkü antrenman öncesinde milli futbolcu basın mensuplarının karşısına geçti.

İşte Kenan Karaman'ın açıklamaları:

Kendi ülkemde olmak çok güzel bir şey. Futbol hayatımı hep Almanya'da sürdürdüm. Beşiktaş'a gelmeyi çok istiyordum. Beşiktaş'ın ilgisi EURO 2020'den de önceydi, beni ısrarla transfer etmek istediler. Aklımda hep Beşiktaş vardı. Kaan Ayhan benim çok yakın arkadaşım. O da bir gün Türkiye'de oynamak ister diye düşünüyorum. Ama geleceği hakkında kendisi karar vermek ister. Türkiye'den farklı tekliflerde oldu. Ama en erken Beşiktaş davrandı. İlk baştan beri Beşiktaş güzel bir his verdi. Burada olduğum için çok çok mutluyum.

Sergen hocayı küçüklüğümden beri takip ediyorum. Hem futbolculuğunu hem hocalığını seviyorum. Bana çok şey katacağını düşünüyorum.

Milli takımda bu 2 yıldır güzel performans sergilediğimi düşünüyorum. Beşiktaş'ta olmam milli takım için benim adıma daha avantajlı. Bu EURO 2020'de başarısız olduk.

YABANCI SINIRI HAKKINDA

Bir Türk futbolcu olarak benim için avantaj. Ben Almanya'da bunun röportajını kaç sene önce vermiştim. Rekabet her zaman üst düzeyde olması lazım. Yabancı sınırlaması kuralı hakkında da o yüzden fazla bir şey söyleyemeyeceğim.

Dün ben ilk antrenmana çıktım ve oyuncuların kalitesini gördüm. Bunun da beni çok iyi yere taşıyacağına inanıyorum. Şampiyonlar Ligi'nde oynaması Beşiktaş'a gelmemdeki büyük etkenlerden birisidir. Kendim için de bir adım daha atmak istiyordum. Şampiyonlar Ligi bambaşka bir seviye olacak. Buna kendimi hazırlayacağım.

Gurbetçi oyuncuların çoğunlukla Beşiktaş'ta başarılı olduğunu gördüm. İnşallah ben de başarılı olurum. Kendime hedef koymadım. Ben disiplinli çalışmayı severim. Gollerimle Beşiktaş'a katkı yapmak istiyorum.

Ben Beşiktaş taraftarını sabırsızlıkla bekliyorum. Daha önce de takip ediyordum Beşiktaş taraftarını... Çok coşkulu, çok iyi bir taraftar grubu...

﻿﻿"BURAK AĞABEY VE CENK AĞABEYLE KONUŞTUM"

Turnuvada 2. bölgede olmamla biraz defansif gözüktüm ama ofansif olarak kendimi daha iyi hissediyorum. İnşallah Beşiktaş'a da ofansif olarak güzel hizmetler veririm. Turnuvada Burak ağabey ile çok konuştum Beşiktaş hakkında... Türkiye'ye gelirsem çok iyi olacağını önerdi. Cenk ağabeyle de konuştum. İkisi de çok büyük izler bıraktı kulüpte... İnşallah ben de onların izinde devam ederim.

Şenol hocamla kısa bir görüşme oldu telefonda. Tatildeydim. Çok iyi yerde olduğumu söyledi. Kendisi de burada çok başarılıydı. Beni tebrik etti sadece çok detaya girmedik.