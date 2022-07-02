Beşiktaş , eski golcüsü Cenk Tosun'u transfer etti. Siyah Beyazlı kulübün resmi sosyal medya hesabından Cenk Tosun'un videosu paylaşılarak, "Biz ayrılamayız. Yuvana hoş geldin Tosun Paşa" denildi.

Düzenlenen imza töreninde konuşan tecrübeli forvet, ''Beni ben yapan camiaya yani yuvama geldim.'' dedi ve ekledi:

''Bir gün herkes evine döner.. Sana geldiğim ilk günü hatırlıyorum. Yaşadığım 3 şampiyonluk, binlerce anı, yüzlerce gol ve milyonlarca güzel fotoğraf karesi. Attığım gollerden sonra evimizde Tosun Paşa müziğinin çalmasıyla herkesin bir ağızdan ismimi haykırması… Şimdi yeniden ilk günkü heyecanımla, daha büyük bir hırsla geliyorum. Unutmamalı, bir gün herkes evine döner.''







