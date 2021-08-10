Beşiktaş Kulübü’yle 2+1 yıllık anlaşma sağlayan Teixeira, maaş artı imza parası dahil Siyah-Beyazlılar’dan 2.6 milyon Euro kazanacak.

Sambacı’nın sözleşmesinde ek olarak başarı bonusları da olacak. Yıldız futbolcunun sözleşmesindeki 1 yıllık opsiyon ise tek taraflı olmayacak.

Kontratının son yılında iki taraf da yola devam kararı verirse opsiyon devreye girecek.







