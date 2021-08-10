Beşiktaş'ın yeni transferi Alex Teixeira'nın sözleşmesindeki detay
Siyah-Beyazlılar, dünyaca ünlü 10numara Alex Teixeira için geri sayımını sonunda bitirdi! Yıldız futbolcuyu taşıyan uçak, dün akşam saatlerinde Brezilya’dan İstanbul’a indi. 31 yaşındaki oyuncu, Kovid-19 kuralları gereği karantinaya girecek. Tecrübeli futbolcunun sözleşme detayları da ortaya çıkmaya başladı.
Beşiktaş Kulübü’yle 2+1 yıllık anlaşma sağlayan Teixeira, maaş artı imza parası dahil Siyah-Beyazlılar’dan 2.6 milyon Euro kazanacak.
Sambacı’nın sözleşmesinde ek olarak başarı bonusları da olacak. Yıldız futbolcunun sözleşmesindeki 1 yıllık opsiyon ise tek taraflı olmayacak.
Kontratının son yılında iki taraf da yola devam kararı verirse opsiyon devreye girecek.