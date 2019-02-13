Beşiktaş'ın kadın futbol takımı için sezon sonuna kadar kiraladığı Aissata Traore, ülkesinde yayım yapan Footmali'ye çok özel açıklamalarda bulundu.

Kariyerindeki ilk profesyonel sözleşmesine imza atan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu, kendisini rahatlamış hissettiğini söylerken "Sanki üstümden bir yük kalktı. Şimdi ailemden ve yakınlarımdan uzakta yeni bir maceraya başlıyorum." ifadelerini kullandı.

Siyah Beyazlı kulüpteki hedeflerinden de bahseden Traore, "Şu anda ligde 2. sıradayız ve ikinci yarı hafta sonunda başlayacak. Bu sene şampiyon olursak Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacağız. Bu da benim en büyük hayalim ve bunun için her şeyimizi vereceğiz." şeklinde konuştu.

Malili futbolcu, Bassira Toure'nin Malaga'ya transfer olmasından sonra ülke tarihinin profesyonel sözleşme imzalayan ikinci futbolcusu olmuştu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler