ALİ DANAŞ / İSTANBUL, (DHA) - Beşiktaş, Portekiz Ligi ekiplerinden Sporting Lizbon forması giyen sol kanat oyuncusu Abdoulay Diaby'i 1 yıllığına kiraladı.

Beşiktaş, transferin son gününde kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Siyah-beyazlılar, Sporting Lizbon'da mücadele eden Malili oyuncu Abdoulay Diaby'i 1 sezonluğuna kiralık olarak kadrosuna kattı. 28 yaşındaki oyuncunun gün içinde İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçeceği öğrenildi.