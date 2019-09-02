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Beşiktaş'ın yeni transferi Abdoulay Diaby

Beşiktaş'ın yeni transferi Abdoulay Diaby

02 Eylül 2019, Pazartesi 11:33
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Beşiktaş'ın yeni transferi Abdoulay Diaby

ALİ DANAŞ / İSTANBUL, (DHA) - Beşiktaş, Portekiz Ligi ekiplerinden Sporting Lizbon forması giyen sol kanat oyuncusu Abdoulay Diaby'i 1 yıllığına kiraladı.
Beşiktaş, transferin son gününde kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Siyah-beyazlılar, Sporting Lizbon'da mücadele eden Malili oyuncu Abdoulay Diaby'i 1 sezonluğuna kiralık olarak kadrosuna kattı. 28 yaşındaki oyuncunun gün içinde İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçeceği öğrenildi.

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