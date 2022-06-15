Beşiktaş 'ın yeni sezon hazırlık programı belli oldu. Siyah-Beyazlı ekip 2022-23 sezonu hazırlıklarına, 27 Haziran Pazartesi günü BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla başlayacak.

Beşiktaş'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Siyah-Beyazlılar'ın yeni sezon hazırlıkları kapsamında yurt dışında iki kamp gerçekleştireceği belirtilirken, ilk yurt dışı kampını 5-16 Temmuz tarihleri arasında Avusturya’nın Bad Haring bölgesinde, ikinci yurt dışı kampını ise 20-27 Temmuz tarihleri arasında İspanya’nın Alicante şehrinde yapacağı duyuruldu.

Hazırlık maçları

Beşiktaş aynı zamanda İspanya kampında İngiltere’den Wolverhampton Wanderers ve İspanya’dan Deportivo Alaves kulüpleriyle hazırlık maçları oynayacak.

Hazırlık maçlarının yerel saat ile programı şöyle:

23 Temmuz Cumartesi

19.00 Beşiktaş - Wolverhampton Wanderers (Estadio Camilo Cano La Nucia)

26 Temmuz Salı

19.00 Beşiktaş – Deportivo Alaves (Estadio Camilo Cano La Nucia)

Duyuruda Beşiktaş'ın, Avusturya kampı hazırlık maçı programı netleştiğinde ayrıca bilgilendirme yapılacağı da aktarıldı.



