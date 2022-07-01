Beşiktaş 'ın 2022-23 sezonu formalarının lansmanı; İkinci Başkan Engin Baltacı, Asbaşkan Serhan Çetinsaya, Genel Sekreter, Sponsorluk ve Pazarlama, İnsan Kaynakları ve İdari İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mehtap Mutluşan Ferah, Sayman Üye, Mali İşler Finans ve IT’den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Kılıç, Dernekler ve Sosyal Tesislerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üye Ali Bayrak, Amatör Şubeler ve Süleyman Seba Tesislerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Seyit Ateş, Pazarlama ve Sponsorluklardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısi Cenk Sümer, Teknik Direktör Valérien Ismaël ve futbolcular ile forma göğüs sponsoru Rain’in Türkiye Genel Müdürü Mehmet Çamır’ın katılımlarıyla TFF Riva Tesisleri’nde gerçekleştirildi.

Lansmanda, Teknik Direktör Valérien Ismaël ile futbolcular; Josef de Souza, Gedson Fernandes, Necip Uysal, Kenan Karaman ve Umut Meraş, 2022-23 sezonu formalarıni basın mensuplarına tanıttılar.

İkinci Başkan Engin Baltacı, lansmanda yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Rain’e başarılar diliyorum. Umarım formalarımızı beğenmişsinizdir. Formalarımız gerçekten güzel. Bu anlamda bütün Beşiktaş camiasını bu formalardan almaya davet ediyoruz. Özellikle üçüncü formamız dışarıda da her zaman herhangi bir etkinlikte de giyilebilecek bir forma. Bir diğer çubuklu formamız özlenen ve çıkarılması için yönetimimize talepte bulunulan bir formaydı. O yüzden o formanın da çok rağbet göreceğini düşünüyoruz. Bu anlamda başta söylemem gerekeni şimdi söyleyeyim. Başkanımız Ahmet Nur Çebi işleri nedeniyle bu lansmana katılamadı. Bütün basın mensubu arkadaşlarımıza, sponsorumuz Rain’e selamlarını ve teşekkürlerini iletti. Bütün sponsorlarımıza Beşiktaş’a katkı verdiği için çok teşekkür ediyoruz. Rain sponsorluğunun gerçekleşmesinde emeği olan Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyemiz Enis Ulusoy’a teşekkür ediyorum.”

Genel Sekreter, Sponsorluk ve Pazarlama, İnsan Kaynakları ve İdari İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mehtap Mutluşan Ferah, lansmanda şu ifadeleri kullandı:

“Önümüzdeki yıl 120. yılımızı kutlayacağız. Şimdiden çok heyecanlıyız. Bu sene Rain ile bu sezona başlıyor olmaktan ve Türk futbol tarihinin en büyük sözleşmesini gerçekleştirmiş olmaktan dolayı da çok mutluyuz. Çok güzel işler yapacağımıza inanıyorum. Hepinizin huzurunda bize desteklerinden dolayı Rain’e teşekkür ediyorum. Güzel bir sene güzel bir sezon olmasını diliyorum. Hepinize geldiğiniz için teşekkür ediyorum.”

Rain Türkiye Genel Müdürü Mehmet Çamır, Beşiktaş'ın iki yıl boyunca göğsünde Rain’i taşıyacak olmasından büyük mutluluk duyduklarını belirtti ve “Beşiktaş ile iş birliğimizin yeni sezonda ligimize heyecan katacağını düşünüyoruz. Rain logolu formalarımızla Ağustos ayında futbolseverlerin karşısına çıkmak için sabırsızlanıyoruz. İki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum. Rain olarak Türk sporuna desteklerimizi sürdüreceğiz. Dünyada çeşitli ülkelerde faaliyet gösteren lider kripto varlık platformu olarak, Rain'i dünyaya Türkiye üzerinden açmayı hedefliyoruz. Bunu yaparken de arkamızdaki global teknoloji kaynağından faydalanıyoruz ve güvenilir, kullanımı kolay hizmetler geliştiriyoruz. Türkiye’de sektörümüzde güvenle büyürken, kripto piyasasının potansiyeline olan inancımızı ve ülkemize duyduğumuz güveni gösteren birçok adım atıyoruz. Bu çerçevede önemli sponsorluklar ve iş birlikleriyle de Türkiye’ye katkı sağlamaya devam edeceğiz” diye konuştu.