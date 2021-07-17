Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, geçen yıl planladığı ancak pandemi sürecine takılan kurumsal yapılanma halmesi için düğmeye bastı. Çebi, Passolig Genel Müdürü Ceyhun Kazancı'yı Futbol AŞ Genel Müdürü olarak göreve getirdikten sonra bir diğer hamleyi de scout biriminde yaptı.

Efsane takımın değişmez savunmacısı

Beşiktaş'ın yeni scout şefi kulübün efsane isimlerinden Ulvi Güveneroğlu oldu. Üst üste üç şampiyonluk yaşayan efsane kadroda savunmanın değişmez isimlerinden olan Güveneroğlu, artık siyah beyazlıların futbolcu gözü olacak. Güveneroğlu, işe mevcut ekiple başlayacak ve zamanla ekibini genişletecek. Bayramdan sonra düzenlenecek basın toplantısında hem Kazancı hem de Güveneroğlu medyanın karşısına çıkıp projelerini anlatacak.

15 yıl Beşiktaş'ta oynadı

1960'da Elazığ'da doğan Ulvi Güveneroğlu, 1979'da Beşiktaş'a gelen Güveneroğlu, 1994'e kadar; tam 15 yıl aralıksız olarak siyah beyazlı formayı giydi. Beşiktaş ile 5 şampiyonluk kupası kazandı. 2007 yılında yaklaşık 2 ay İstanbulspor'u çalıştıran Güveneroğlu, 2008 yılında da 4 ay Erzurumspor'da teknik direktörlük yaptı. (Ajansspor)